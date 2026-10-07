OPINION
Prabowo jalankan pemerintahan secara normal, punya 14 hari untuk ajukan Wapres
Pemerintah mengatakan bahwa Presiden tetap memiliki kewenangan penuh untuk memimpin pemerintahan, sementara proses pengisian jabatan wakil presiden akan mengikuti mekanisme konstitusional.
Indonesia dan 13 negara perkuat kerja sama berantas penipuan daring lintas negara
Kerja sama difokuskan pada penelusuran jaringan keuangan, operasional, dan logistik kelompok kriminal. Untuk mendukung proses hukum, para pihak berkomitmen memperkuat pertukaran bukti melalui jalur intelijen dan penegak hukum.
OJK optimistis kinerja industri perbankan pada 2027 tetap positif seiring perbaikan ekonomi global
OJK mengatakan hingga September 2026 rasio likuiditas perbankan masih terjaga dan akan terus memantau kondisi terutama pada bank dengan cadangan terbatas, serta berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.