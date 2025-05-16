Bentrokan antara demonstran pro-Palestina dan pro-Israel di New York
Pada hari Kamis terjadi bentrokan antara demonstran pro-Palestina dan pro-Israel di Union Square Park di New York. Setelah konfrontasi tersebut, polisi turun tangan dan menangkap beberapa orang.
Demonstran pro-Palestina berkumpul di New York untuk memperingati peringatan tahunan Nakba ke-77, sebuah hari dimana ratusan ribu warga Palestina diusir paksa dari rumah mereka selama pembentukan Israel pada tahun 1948.