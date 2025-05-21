Eropa pilih Turkiye untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya

Di tengah peningkatan anggaran pertahanan Eropa, Turkiye muncul sebagai pemasok utama ke Eropa melalui kemitraan strategis dengan Spanyol dan Polandia. Dari pembicaraan tentang peluru artileri hingga potensi produksi bersama jet latih yang canggih seperti HURJET, hubungan pertahanan Ankara yang semakin erat mencerminkan perubahan lanskap keamanan di Eropa.