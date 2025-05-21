POLITIKTÜRKİYEPERANG GAZABISNIS DAN TEKNOLOGIOPINIFITURASIA
Eropa pilih Turkiye untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya
01:24
Türkiye
Eropa pilih Turkiye untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya
Di tengah peningkatan anggaran pertahanan Eropa, Turkiye muncul sebagai pemasok utama ke Eropa melalui kemitraan strategis dengan Spanyol dan Polandia.
21 Mei 2025
Video Lainnya
Presiden Prabowo meninjau langsung daerah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera
Desa Huta Godang luluh lantak diterjang banjir bandang
Lautan gelondongan kayu menumpuk di Pantai Parkit usai banjir
ART asal Indonesia selamat dari kebakaran hebat di Hong Kong
Warga Aceh masih menunggu bantuan pasca banjir mematikan
Presiden Prabowo menerima kunjungan Ratu Máxima untuk bahas inklusi keuangan
Asrama pesantren di Aceh ambruk akibat longsor setelah hujan deras
Kebakaran hebat di Hong Kong tewaskan 94 orang, termasuk 2 WNI
Siklon Tropis Senyar sebabkan bencana hidrometeorologi di Sumatera dalam sepekan
Dua wanita Thailand ini terlihat menyeret singa betina peliharaan di tengah banjir