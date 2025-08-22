Jakarta resmi dinobatkan sebagai ibu kota terpadat di dunia tahun 2025

Asia Bagikan

Resepsi Hari ASEAN ke-58 di Ankara, Turkiye berjalan sukses

Resepsi peringatan 58 tahun berdirinya ASEAN di gedung Museum Peradaban Ankara, dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Turkiye, Duta Besar Ayşe Berris Ekinci; Duta Besar Filipina untuk Ankara sekaligus Ketua Komite ASEAN di Ankara, Henry Bensurto; p Resepsi peringatan 58 tahun berdirinya ASEAN di gedung Museum Peradaban Ankara, dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Turkiye, Duta Besar Ayşe Berris Ekinci; Duta Besar Filipina untuk Ankara sekaligus Ketua Komite ASEAN di Ankara, Henry Bensurto; para duta besar negara-negara ASEAN di Ankara; perwakilan diplomatik di Ankara; dan sejumlah tamu. Turkiye kembali menegaskan kembali dukungannya terhadap peran ASEAN dalam perdamaian, stabilitas, dan kerja sama regional, sementara kedua belah pihak menyoroti hubungan yang semakin erat di bidang politik, ekonomi, keamanan, dan budaya.