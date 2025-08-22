POLITIKTÜRKİYEPERANG GAZABISNIS DAN TEKNOLOGIOPINIFITURASIA
Resepsi Hari ASEAN ke-58 di Ankara, Turkiye berjalan sukses
Resepsi peringatan 58 tahun berdirinya ASEAN di gedung Museum Peradaban Ankara, dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Turkiye, Duta Besar Ayşe Berris Ekinci; Duta Besar Filipina untuk Ankara sekaligus Ketua Komite ASEAN di Ankara, Henry Bensurto; p
22 Agustus 2025
