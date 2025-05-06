Banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sibolga dan Tapanuli Tengah

Jakarta resmi dinobatkan sebagai ibu kota terpadat di dunia tahun 2025

Dua wanita Thailand ini terlihat menyeret singa betina peliharaan di tengah banjir

Israel melakukan beberapa serangan udara di Yaman

Setidaknya 30 jet tempur Israel menyerang pelabuhan Hodeidah dan sebuah pabrik beton di distrik Bajil, Yaman pada tanggal 5 Mei. Serangan udara tersebut menghancurkan sebagian besar tangki penyimpanan bahan bakar di pelabuhan tersebut. Setidaknya 30 jet tempur Israel menyerang pelabuhan Hodeidah dan sebuah pabrik beton di distrik Bajil, Yaman pada tanggal 5 Mei. Serangan udara tersebut menghancurkan sebagian besar tangki penyimpanan bahan bakar di pelabuhan tersebut dan menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan. Serangan tersebut terjadi sehari setelah Houthi meluncurkan rudal ke arah Bandara Ben Gurion di dekat Tel Aviv, menurut media Israel.