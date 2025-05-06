POLITIKTÜRKİYEPERANG GAZABISNIS DAN TEKNOLOGIOPINIFITURASIA
Israel melakukan beberapa serangan udara di Yaman
00:29
Dunia
Israel melakukan beberapa serangan udara di Yaman
Setidaknya 30 jet tempur Israel menyerang pelabuhan Hodeidah dan sebuah pabrik beton di distrik Bajil, Yaman pada tanggal 5 Mei. Serangan udara tersebut menghancurkan sebagian besar tangki penyimpanan bahan bakar di pelabuhan tersebut.
6 Mei 2025
Video Lainnya
Presiden Prabowo menerima kunjungan Ratu Máxima untuk bahas inklusi keuangan
Asrama pesantren di Aceh ambruk akibat longsor setelah hujan deras
Kebakaran hebat di Hong Kong tewaskan 94 orang, termasuk 2 WNI
Siklon Tropis Senyar sebabkan bencana hidrometeorologi di Sumatera dalam sepekan
Dua wanita Thailand ini terlihat menyeret singa betina peliharaan di tengah banjir
Jakarta resmi dinobatkan sebagai ibu kota terpadat di dunia tahun 2025
Jembatan penghubung dua kecamatan di Padang, Sumbar tersapu bersih oleh banjir
Banjir di Sumut meluas ke 12 Kabupaten/Kota, korban tewas menjadi 34 orang
Banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sibolga dan Tapanuli Tengah
Banjir bandang parah di Thailand selatan, hampir 2 juta orang terdampak