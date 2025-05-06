Israel melakukan beberapa serangan udara di Yaman
Setidaknya 30 jet tempur Israel menyerang pelabuhan Hodeidah dan sebuah pabrik beton di distrik Bajil, Yaman pada tanggal 5 Mei. Serangan udara tersebut menghancurkan sebagian besar tangki penyimpanan bahan bakar di pelabuhan tersebut dan menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan.
Serangan tersebut terjadi sehari setelah Houthi meluncurkan rudal ke arah Bandara Ben Gurion di dekat Tel Aviv, menurut media Israel.