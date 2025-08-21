Banjir bandang parah di Thailand selatan, hampir 2 juta orang terdampak

Banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sibolga dan Tapanuli Tengah

Banjir di Sumut meluas ke 12 Kabupaten/Kota, korban tewas menjadi 34 orang

Jembatan penghubung dua kecamatan di Padang, Sumbar tersapu bersih oleh banjir

Jakarta resmi dinobatkan sebagai ibu kota terpadat di dunia tahun 2025

Dua wanita Thailand ini terlihat menyeret singa betina peliharaan di tengah banjir

Asrama pesantren di Aceh ambruk akibat longsor setelah hujan deras

RSUD ungkap kondisi balita 3 tahun asal Sukabumi yang tubuhnya dipenuhi cacing hingga otak

Seorang balita berusia tiga tahun bernama Raya, asal Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia pada 22 Juli 2025 setelah menderita infeksi cacing gelang parah.