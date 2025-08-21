POLITIKTÜRKİYEPERANG GAZABISNIS DAN TEKNOLOGIOPINIFITURASIA
RSUD ungkap kondisi balita 3 tahun asal Sukabumi yang tubuhnya dipenuhi cacing hingga otak
00:44
Dunia
RSUD ungkap kondisi balita 3 tahun asal Sukabumi yang tubuhnya dipenuhi cacing hingga otak
Seorang balita berusia tiga tahun bernama Raya, asal Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia pada 22 Juli 2025 setelah menderita infeksi cacing gelang parah.
21 Agustus 2025

RSUD R Syamsudin SH mengungkap, cacing ditemukan di hidung, anus, bahkan hingga otak korban. Infeksi ini diduga berasal dari lingkungan rumah yang kurang sehat serta kondisi keluarga yang turut memperburuk kesehatan Raya.

Meski telah dirawat intensif selama sembilan hari di ruang PICU, nyawa Raya tidak dapat diselamatkan. Kasus ini mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menegaskan pentingnya sanitasi, peran posyandu, dan akses layanan kesehatan agar tragedi serupa tidak kembali terulang.

Video Lainnya
Presiden Prabowo menerima kunjungan Ratu Máxima untuk bahas inklusi keuangan
Asrama pesantren di Aceh ambruk akibat longsor setelah hujan deras
Kebakaran hebat di Hong Kong tewaskan 94 orang, termasuk 2 WNI
Siklon Tropis Senyar sebabkan bencana hidrometeorologi di Sumatera dalam sepekan
Dua wanita Thailand ini terlihat menyeret singa betina peliharaan di tengah banjir
Jakarta resmi dinobatkan sebagai ibu kota terpadat di dunia tahun 2025
Jembatan penghubung dua kecamatan di Padang, Sumbar tersapu bersih oleh banjir
Banjir di Sumut meluas ke 12 Kabupaten/Kota, korban tewas menjadi 34 orang
Banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sibolga dan Tapanuli Tengah
Banjir bandang parah di Thailand selatan, hampir 2 juta orang terdampak