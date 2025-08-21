RSUD ungkap kondisi balita 3 tahun asal Sukabumi yang tubuhnya dipenuhi cacing hingga otak

21 Agustus 2025
RSUD R Syamsudin SH mengungkap, cacing ditemukan di hidung, anus, bahkan hingga otak korban. Infeksi ini diduga berasal dari lingkungan rumah yang kurang sehat serta kondisi keluarga yang turut memperburuk kesehatan Raya.
Meski telah dirawat intensif selama sembilan hari di ruang PICU, nyawa Raya tidak dapat diselamatkan. Kasus ini mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menegaskan pentingnya sanitasi, peran posyandu, dan akses layanan kesehatan agar tragedi serupa tidak kembali terulang.