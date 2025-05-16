IKLIM Bagikan

Abu menyelimuti langit saat gunung api Sakurajima di Jepang meletus

Gumpalan abu secara dramatis membubung di atas langit distrik Kagoshima di Jepang bagian selatan saat gunung api Sakurajima meletus pada tanggal 15 Mei. Gumpalan abu secara dramatis membubung di atas langit distrik Kagoshima di Jepang bagian selatan saat gunung api Sakurajima meletus pada tanggal 15 Mei. Badan Meteorologi Jepang melaporkan beberapa letusan, dengan abu mencapai hingga 3.000 meter di atas kawah dan menyebabkan jarak pandang rendah di daerah sekitarnya, sementara pihak berwenang memperingatkan hujan abu lokal yang lebat, mendesak penduduk untuk "menahan diri dari bepergian dan berkendara yang tidak perlu.