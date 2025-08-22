Tarian "aura farming" yang viral ditampilkan di hadapan Presiden Indonesia
Tarian "aura farming" yang viral ini ditampilkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus.
Tarian ini, yang dibawakan oleh Rayyan Arkan Dikha yang berusia 11 tahun setelah memukau penonton di seluruh dunia, mengubah pertunjukan festival desa menjadi tontonan nasional.