Tarian "aura farming" yang viral ditampilkan di hadapan Presiden Indonesia
00:23
Asia
Tarian "aura farming" yang viral ditampilkan di hadapan Presiden Indonesia
Tarian "aura farming" yang viral ini ditampilkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus.
22 Agustus 2025
