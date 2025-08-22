Banjir bandang parah di Thailand selatan, hampir 2 juta orang terdampak

Banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Sibolga dan Tapanuli Tengah

Banjir di Sumut meluas ke 12 Kabupaten/Kota, korban tewas menjadi 34 orang

Jakarta resmi dinobatkan sebagai ibu kota terpadat di dunia tahun 2025

Dua wanita Thailand ini terlihat menyeret singa betina peliharaan di tengah banjir

Tarian "aura farming" yang viral ditampilkan di hadapan Presiden Indonesia

Tarian "aura farming" yang viral ini ditampilkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus. Tarian ini, yang dibawakan oleh Rayyan Arkan Dikha yang berusia 11 tahun setelah memukau penonton di seluruh dunia, mengubah pertunjukan festival desa menjadi tontonan nasional.