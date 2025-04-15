Jakarta resmi dinobatkan sebagai ibu kota terpadat di dunia tahun 2025

Polisi anti huru-hara di Belanda diminta untuk campur tangan terhadap pengunjuk rasa pro-Palestina

Polisi anti huru-hara Belanda dipanggil untuk menghadapi para pengunjuk rasa di University of Amsterdam, di mana mereka melakukan intervensi dengan kekerasan dan melakukan beberapa penangkapan. Polisi anti huru-hara Belanda dipanggil untuk menghadapi para pengunjuk rasa di University of Amsterdam, di mana mereka melakukan intervensi dengan kekerasan dan melakukan beberapa penangkapan. Para pengunjuk rasa menduduki gedung Maagdenhuis milik universitas tersebut, menamainya dengan nama Gedung Dr. Shireen al-Attar untuk mengenang seorang dokter Palestina yang dibunuh oleh Israel, dan menyerukan agar universitas memutuskan hubungan dengan universitas-universitas di Israel.