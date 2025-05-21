Dua wanita Thailand ini terlihat menyeret singa betina peliharaan di tengah banjir

Presiden Prabowo meninjau langsung daerah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatera

Perang Gaza Bagikan

12 warga Palestina tewas dengan lebih diantaranya adalah anak-anak akibat serangan Israel di Jabalia

Setidaknya 12 warga Palestina, termasuk beberapa anak-anak, tewas dan terluka akibat serangan Israel di Jabalia, Gaza, pada dini hari tanggal 21 Mei. Setidaknya 12 warga Palestina, termasuk beberapa anak-anak, tewas dan terluka akibat serangan Israel di Jabalia, Gaza, pada dini hari tanggal 21 Mei. Korban luka, termasuk bayi berusia 12 hari, dilarikan ke Rumah Sakit Al Ahli Arab untuk mendapatkan perawatan. Serangan brutal dan gencar Israel terhadap daerah kantong yang terkepung itu terus berlanjut.