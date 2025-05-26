POLITIKTÜRKİYEPERANG GAZABISNIS DAN TEKNOLOGIOPINIFITURASIA
Presiden Prancis Macron ditampar istrinya di pesawat
00:19
POLITIK
Rekaman video menunjukkan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron tampak menampar Presiden Emmanuel Macron beberapa saat sebelum kedatangan mereka di Hanoi, Vietnam pada tanggal 25 Mei.
26 Mei 2025
