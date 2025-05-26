Presiden Prancis Macron ditampar istrinya di pesawat

Rekaman video menunjukkan Ibu Negara Prancis Brigitte Macron tampak menampar Presiden Emmanuel Macron beberapa saat sebelum kedatangan mereka di Hanoi, Vietnam pada tanggal 25 Mei. Insiden tersebut, yang terekam di dalam pesawat kepresidenan, telah menimbulkan spekulasi saat pemimpin Prancis tersebut memulai kunjungan diplomatik tingkat tinggi ke Asia Tenggara.