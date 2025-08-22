Budaya Bagikan

Festival Pacu Jalur “Aura Farming” 2025 raih perhatian global

Festival Pacu Jalur diadakan setiap tahun pada bulan Agustus. Sebuah lomba perahu tradisional diadakan di Sungai Batang Kuantan di wilayah Riau, Indonesia, sebagai bagian dari Festival Pacu Jalur. Festival Pacu Jalur diadakan setiap tahun pada bulan Agustus. Sebuah lomba perahu tradisional diadakan di Sungai Batang Kuantan di wilayah Riau, Indonesia, sebagai bagian dari Festival Pacu Jalur. Tradisi Pacu Jalur yang viral di media sosial meraih perhatian global, netizen global menyebutnya sebagai ‘Aura Farming’. Tahun ini, Festival tersebut dihadiri banyak pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia dan turis mancanegara.