Festival Pacu Jalur "Aura Farming" 2025 raih perhatian global
Budaya
Festival Pacu Jalur “Aura Farming” 2025 raih perhatian global
Festival Pacu Jalur diadakan setiap tahun pada bulan Agustus. Sebuah lomba perahu tradisional diadakan di Sungai Batang Kuantan di wilayah Riau, Indonesia, sebagai bagian dari Festival Pacu Jalur.
22 Agustus 2025
