Anak pelatih Valencia CF ditemukan dalam kapal tenggelam Labuan Bajo
Tim SAR gabungan menemukan jenazah di bangkai kapal pinisi Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Korban teridentifikasi sebagai salah satu anak pelatih Valencia CF, Fernando Martin.
Dengan 'Chavismo' yang masih kuat, apa selanjutnya untuk Venezuela setelah penangkapan Maduro?
Akankah agenda pergantian rezim AS berhasil di Venezuela?
Apakah eskalasi di Yaman menunjukkan retaknya hubungan Saudi-UEA menuju konfrontasi terbuka?
Vietnam akan hentikan kereta di jalur turistik “Railway Cafe Street” demi keselamatan, penataan kota
Pemerintah Kota mengusulkan penghentian kereta penumpang di jalur railway cafe street demi keselamatan, sekaligus menyiapkan penataan dan konservasi kawasan bersejarah di pusat kota.
Mursel Dogrul
Alfonso Insuasty Rodriguez
Mohammad Eslami
Oleh William A. Booth
Oleh Mazlum Ozkan
Banjir bandang di Sulawesi Utara tewaskan setidaknya 16 orang
Banjir melanda beberapa bagian provinsi Sulawesi Utara, merusak rumah-rumah, infrastruktur, dan fasilitas umum di sekitarnya.
Gempa berkekuatan M6,7 guncang perairan selatan Filipina, tidak ada laporan korban sejauh ini
Gempa berkekuatan tinggi kembali mengguncang perairan selatan Filipina pada Rabu dengan pusat gempa di lepas pantai Surigao del Sur.
Indonesia menolak pengakuan entitas 'tidak sah', tegaskan dukungan pada keutuhan Somalia
Indonesia menolak keras upaya pengakuan atas Somaliland dan menegaskan dukungan penuh terhadap kedaulatan Somalia, menyusul langkah Israel yang menjadi satu-satunya negara yang mengakui wilayah tersebut.
Daftar negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.
Pemerintah Siapkan Bantuan bagi 213 Ribu Rumah Rusak di Sumatera
Kementerian Kebudayaan dorong pelestarian situs megalitik Lore Lindu
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, dijatuhi hukuman 165 tahun penjara
Taiwan mulai pencarian pilot yang hilang setelah jet tempur F-16 jatuh di laut
China sebut tak bisa terima negara bertindak sebagai “hakim dunia” usai penculikan Maduro oleh AS
Zohran Mamdani resmi dilantik sebagai wali kota New York dalam upacara bersejarah
Presiden Taiwan janji pertahankan kedaulatan usai latihan militer besar-besaran China
Bulgaria resmi adopsi euro di tengah ketidakpastian politik dan gelombang protes
Obsesi AS terhadap minyak Venezuela
03:23
Fenomena 'sinkhole' di tengah sawah gegerkan warga Lima Puluh Kota
01:17
Pendiri Gojek jalani sidang dugaan korupsi Chromebook
00:57
Banjir bandang di Sulawesi Utara tewaskan 14 warga, empat hilang
01:12
Pria berlumpur ditemukan tergeletak oleh praja IPDN saat telusuri Aceh Tamiang
00:27
Di bawah langit putih: Salju menyambut 2026 dengan harapan baru di seluruh Türkiye
Gempa bermagnitudo 6,2 guncang Jepang barat, tak ada peringatan tsunami
Banjir bandang di Sulawesi Utara tewaskan 14 orang, empat masih hilang
Aktivitas meningkat, status Gunung Bur Ni Telong di Aceh dinaikkan
Bencana alam dan dampaknya di Indonesia tahun 2025
Berita Terkini | 6 Jan
04:48
Berita Terkini | 5 Jan
03:37
Paradoks digital: Mengapa kita membutuhkan teman sejati
09:10
Berita Terkini | 2 Jan
03:50
Berita Terkini | 1 Jan
04:18
