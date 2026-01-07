BISNIS DAN TEKNOLOGI
Surplus dagang meleset dari perkiraan, inflasi Desember meningkat
Kinerja perdagangan Indonesia masih mencatat surplus pada November 2025, namun nilainya di bawah ekspektasi pasar. Pada saat yang sama, inflasi Desember meningkat ke level tertinggi dalam 20 bulan terakhir.
OPINION
opinion
Inflasi Desember 2025 tercatat 2,92 persen, Aceh jadi yang tertinggi
Kenaikan harga secara tahunan pada akhir 2025 mencapai 2,92 persen, dengan inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Aceh.
IHSG menguat pada pembukaan pasar di tengah ketegangan AS–Venezuela
IHSG mengawali perdagangan Senin pagi dengan penguatan 0,35 persen meski pasar global diliputi kekhawatiran atas konflik Amerika Serikat dan Venezuela. Bursa Asia secara umum bergerak positif.
Tesla kehilangan gelar produsen mobil listrik terbesar di dunia dari BYD
Penjualan kendaraan listrik global Tesla turun lebih dari delapan persen pada tahun 2025, membuat BYD China mengambil alih posisinya sebagai produsen kendaraan listrik terbesar di dunia.
FTA Indonesia–EAEU buka akses ke blok perdagangan Eurasia senilai $2,56 triliun
Data pemerintah menunjukkan nilai perdagangan Indonesia dengan EAEU mencapai $4,52 miliar pada 2024, dengan ekspor Indonesia sebesar $1,89 miliar. Pemerintah menargetkan nilai perdagangan bilateral dapat meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
China perkuat kerjasama dagang dan investasi dengan negara mitra BRI sepanjang tahun 2025
Menurut laporan CCPIT, China telah memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara mitra Belt and Road sepanjang 2025 melalui misi dagang, pameran luar negeri, dan fasilitasi perdagangan.
