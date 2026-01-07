OPINION
Pemerintah masih kaji pajak ekspor batu bara, Menkeu pastikan industri tetap dijaga
Rencana pengenaan pajak ekspor batu bara di Indonesia masih dalam tahap pembahasan dan belum diputuskan. Menteri Keuangan menegaskan kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk mematikan industri.
FTA Indonesia–EAEU buka akses ke blok perdagangan Eurasia senilai $2,56 triliun
Data pemerintah menunjukkan nilai perdagangan Indonesia dengan EAEU mencapai $4,52 miliar pada 2024, dengan ekspor Indonesia sebesar $1,89 miliar. Pemerintah menargetkan nilai perdagangan bilateral dapat meningkat dalam beberapa tahun ke depan.