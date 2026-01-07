BUDAYA
Kementerian Kebudayaan dorong pelestarian situs megalitik Lore Lindu
Kementerian Kebudayaan mendorong pelindungan dan pengelolaan berkelanjutan situs megalitik Lore Lindu di Poso, Sulawesi Tengah. Kawasan ini menyimpan 1.466 temuan dari 83 situs, warisan suku Kaili, Behoa, Bada, dan Pekurehua.
Kementerian Kebudayaan akan mendorong penelitian lanjutan untuk mengungkap lebih dalam kehidupan masyarakat prasejarah yang pernah mendiami dataran tinggi Sulawesi Tengah.
Ngerebeg, tradisi Bali untuk mengusir roh jahat dan nasib buruk
Masyarakat setempat meyakini tradisi ini dapat melindungi lingkungan dari wabah, baik yang bersifat fisik maupun mitologis.
Indonesia dan Prancis dorong percepatan kerja sama budaya
Indonesia dan Prancis sepakat memperkuat dan mempercepat kolaborasi di bidang kebudayaan, mulai dari museum, pelestarian warisan, hingga industri film.
Istanbul, bukan Konstantinopel: Membongkar stereotip Barat tentang ‘permata’ Utsmaniyah
Sebuah konferensi sehari penuh yang membahas cara Barat memaknai wilayah timur kekuatan kolonial mengungkap gambaran Istanbul yang lebih menyerupai fantasi daripada kota megapolitan yang pernah menjadi pusat kekaisaran.
Indonesia dan Türkiye perkuat diplomasi budaya lewat pertunjukan ‘Muhtesem Endonezya’ di Sakarya
Mahasiswa Indonesia di Türkiye menghadirkan beragam seni tradisional Nusantara dalam pergelaran yang dihadiri lebih dari 900 pengunjung, serta memperkuat diplomasi budaya antar negara.
