OPINION
Salep: Minuman hangat manis berbahan susu yang digemari warga Türkiye saat musim dingin
Terbuat dari akar anggrek yang ditumbuk lalu dicampur susu, salep telah lama menjadi minuman musim dingin favorit—baik di jalanan Istanbul maupun di rumah-rumah di seluruh Türkiye. Inilah yang membuatnya istimewa.
Salep: Minuman hangat manis berbahan susu yang digemari warga Türkiye saat musim dingin
Terbuat dari akar anggrek yang ditumbuk lalu dicampur susu, salep telah lama menjadi minuman musim dingin favorit—baik di jalanan Istanbul maupun di rumah-rumah di seluruh Türkiye. Inilah yang membuatnya istimewa.
Istanbul, bukan Konstantinopel: Membongkar stereotip Barat tentang ‘permata’ Utsmaniyah
Sebuah konferensi sehari penuh yang membahas cara Barat memaknai wilayah timur kekuatan kolonial mengungkap gambaran Istanbul yang lebih menyerupai fantasi daripada kota megapolitan yang pernah menjadi pusat kekaisaran.