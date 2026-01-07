OPINION
Taiwan mulai pencarian pilot yang hilang setelah jet tempur F-16 jatuh di laut
Angkatan Udara Taiwan meluncurkan operasi pencarian untuk seorang pilot yang diduga telah melakukan ejeksi dari pesawat tempur F-16 selama misi pelatihan rutin.
Protes pro-Maduro di Caracas pecah usai Rodriguez tegaskan tidak akan ada entitas asing di Venezuela
Para demonstran mengibarkan tanda V-for-victory dalam dukungan mereka terhadap pemerintah yang tetap berkuasa meskipun penculikan Maduro dan janji Trump untuk "menjalankan" negara Amerika Latin tersebut.
Gedung Putih: Trump sedang bahas opsi, termasuk militer, untuk mengakuisisi Greenland
"Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, menggunakan militer AS selalu menjadi opsi yang tersedia bagi panglima tertinggi," kata Gedung Putih.