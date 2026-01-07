DUNIA
Anak pelatih Valencia CF ditemukan dalam kapal tenggelam Labuan Bajo
Tim SAR gabungan menemukan jenazah di bangkai kapal pinisi Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Korban teridentifikasi sebagai salah satu anak pelatih Valencia CF, Fernando Martin.
Daftar negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia
Menurut laporan, Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia,, yang mencakup sekitar seperlima dari pasokan global, menurut data dari OPEC. Berikut adalah negara-negara yang memiliki pangsa terbesar cadangan minyak global.
Banjir bandang di Sulawesi Utara tewaskan setidaknya 16 orang
Banjir melanda beberapa bagian provinsi Sulawesi Utara, merusak rumah-rumah, infrastruktur, dan fasilitas umum di sekitarnya.
Indonesia menolak pengakuan entitas 'tidak sah', tegaskan dukungan pada keutuhan Somalia
Indonesia menolak keras upaya pengakuan atas Somaliland dan menegaskan dukungan penuh terhadap kedaulatan Somalia, menyusul langkah Israel yang menjadi satu-satunya negara yang mengakui wilayah tersebut.
Protes pro-Maduro di Caracas pecah usai Rodriguez tegaskan tidak akan ada entitas asing di Venezuela
Para demonstran mengibarkan tanda V-for-victory dalam dukungan mereka terhadap pemerintah yang tetap berkuasa meskipun penculikan Maduro dan janji Trump untuk "menjalankan" negara Amerika Latin tersebut.
Gedung Putih: Trump sedang bahas opsi, termasuk militer, untuk mengakuisisi Greenland
"Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, menggunakan militer AS selalu menjadi opsi yang tersedia bagi panglima tertinggi," kata Gedung Putih.
