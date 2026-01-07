FEATURES HOME
Dengan 'Chavismo' yang masih kuat, apa selanjutnya untuk Venezuela setelah penangkapan Maduro?
Oleh Murat Sofuoglu
Akankah agenda pergantian rezim AS berhasil di Venezuela?
Oleh Murat Sofuoglu
Apakah eskalasi di Yaman menunjukkan retaknya hubungan Saudi-UEA menuju konfrontasi terbuka?
Oleh Murat Sofuoglu
Di bawah langit putih: Salju menyambut 2026 dengan harapan baru di seluruh Türkiye
Oleh Yusuf Kamadan
Apa hubungan antara pengakuan Israel terhadap Somaliland dan proposal Zionis pada 1930-an?
Dalam gambar: Potret 2025 menyingkap kontras agenda Barat dan penderitaan Gaza
Dalam gambar: Kembang api dan perayaan dunia menyambut 2026
Dalam gambar: Relawan berkostum Santa Claus bawa keceriaan untuk anak-anak Palestina di Gaza
Mengapa 'pengakuan' Israel atas Somaliland memicu kekhawatiran pemukiman kembali Palestina
Kazim AlamKazim Alam
Drone tempur Türkiye KIZILELMA catat sejarah penerbangan formasi otonom pertama di dunia
Tinjauan 2025: Bagaimana Barat mengambil arah kanan yang tajam, dari Eropa hingga AS
Oleh Zeynep Conkar
Tinjauan 2025: Tontonan kosmik, kembalinya serigala buas, dan cerita-cerita lainnya
Dalam gambar: Upacara kelulusan 170 dokter di Rumah Sakit Al Shifa Gaza yang rusak
Dalam gambar: Umat Kristen Palestina di Gaza, Tepi Barat merayakan Natal untuk pertama kalinya dalam dua tahun
Tahun di mana akuntabilitas gagal: Bagaimana janji keadilan untuk Palestina tidak terwujud
Oleh Zeynep Conkar
Uni Eropa “hindari kekacauan dan perpecahan”. Tapi dengan harga apa?
Esra Karataş Alpay
2025 in Review: Tahun di mana resolusi Türkiye bebas teror mulai menjadi kenyataan
Kazim Alam
Setahun setelah Assad tumbang, China mulai ambil langkah awal urus urusan Suriah
Jeykhun Ashirov
Lampu padam di seluruh Ukraina: apa selanjutnya?
Murat Sofuoglu
2025 in review: Tahun genosida Gaza dan banyak perang dan konflik
Sejauh mana Rusia akan mendukung Venezuela dalam ketegangan dengan AS?
By Noureldein Ghanem