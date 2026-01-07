IKLIM
Anak pelatih Valencia CF ditemukan dalam kapal tenggelam Labuan Bajo
Tim SAR gabungan menemukan jenazah di bangkai kapal pinisi Putri Sakinah yang tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Korban teridentifikasi sebagai salah satu anak pelatih Valencia CF, Fernando Martin.
Vietnam akan hentikan kereta di jalur turistik “Railway Cafe Street” demi keselamatan, penataan kota
Pemerintah Kota mengusulkan penghentian kereta penumpang di jalur railway cafe street demi keselamatan, sekaligus menyiapkan penataan dan konservasi kawasan bersejarah di pusat kota.
Banjir bandang di Sulawesi Utara tewaskan setidaknya 16 orang
Banjir melanda beberapa bagian provinsi Sulawesi Utara, merusak rumah-rumah, infrastruktur, dan fasilitas umum di sekitarnya.
Gempa berkekuatan M6,7 guncang perairan selatan Filipina, tidak ada laporan korban sejauh ini
Gempa berkekuatan tinggi kembali mengguncang perairan selatan Filipina pada Rabu dengan pusat gempa di lepas pantai Surigao del Sur.
Indonesia menolak pengakuan entitas 'tidak sah', tegaskan dukungan pada keutuhan Somalia
Indonesia menolak keras upaya pengakuan atas Somaliland dan menegaskan dukungan penuh terhadap kedaulatan Somalia, menyusul langkah Israel yang menjadi satu-satunya negara yang mengakui wilayah tersebut.
Protes pro-Maduro di Caracas pecah usai Rodriguez tegaskan tidak akan ada entitas asing di Venezuela
Para demonstran mengibarkan tanda V-for-victory dalam dukungan mereka terhadap pemerintah yang tetap berkuasa meskipun penculikan Maduro dan janji Trump untuk "menjalankan" negara Amerika Latin tersebut.
