PM Malaysia Anwar Ibrahim di Türkiye untuk pembicaraan strategis
Kunjungan antara 6-8 Januari akan mencakup pertemuan dewan strategis tingkat tinggi, penandatanganan perjanjian, serta diskusi mengenai isu-isu regional dan internasional, demikian pengumuman resmi.
Protes pro-Maduro di Caracas pecah usai Rodriguez tegaskan tidak akan ada entitas asing di Venezuela
Para demonstran mengibarkan tanda V-for-victory dalam dukungan mereka terhadap pemerintah yang tetap berkuasa meskipun penculikan Maduro dan janji Trump untuk "menjalankan" negara Amerika Latin tersebut.