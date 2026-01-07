OPINION
Iran tetap berkomitmen terhadap perjanjian non-proliferasi nuklir: diplomat senior
'... dipicu oleh serangan-serangan tidak sah terhadap fasilitas nuklir kami oleh Israel dan AS, kerja sama kami dengan IAEA akan disalurkan melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran,' kata Menteri Luar Negeri Iran.
