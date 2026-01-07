KONFLIK ISRAEL-IRAN
Gunung Marapi kembali erupsi, abu vulkanik menyelimuti wilayah Agam
PGA Marapi menegaskan bahwa status aktivitas gunung saat ini masih berada di Level II (Waspada). Warga diminta untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 kilometer dari pusat erupsi.
Gunung Marapi kembali erupsi, abu vulkanik menyelimuti wilayah Agam
OPINION
opinion
Sebuah jeda, bukan perdamaian: Gencatan senjata rapuh antara Iran dan Israel
Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Tel Aviv dan Teheran telah sepakat untuk gencatan senjata setelah 12 hari saling serang. Tapi berapa lama jeda ini bertahan sampai kedua musuh bebuyutan ini saling menyerang lagi?
Sebuah jeda, bukan perdamaian: Gencatan senjata rapuh antara Iran dan Israel
Korea Utara mengecam Presiden Korea Selatan atas seruan untuk denuklirisasi
Pyongyang menyatakan bahwa negara itu tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya.
Korea Utara mengecam Presiden Korea Selatan atas seruan untuk denuklirisasi
Negara trioka Eropa dan Iran bertemu di Istanbul untuk hidupkan kembali pembicaraan nuklir
Pembicaraan ini akan berpusat pada kemungkinan pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran yang dicabut pada tahun 2015 dan isu-isu terkait program nuklir Tehran.
Negara trioka Eropa dan Iran bertemu di Istanbul untuk hidupkan kembali pembicaraan nuklir
Iran tidak akan hentikan pengayaan uranium, tekankan bahwa program nuklirnya damai
Menteri Luar Negeri Iran mengkonfirmasi kerusakan parah pada fasilitas nuklir, tetapi menyebut pengayaan uranium sebagai masalah kebanggaan nasional; Trump mengatakan AS akan menyerang lagi 'jika perlu'.
Iran tidak akan hentikan pengayaan uranium, tekankan bahwa program nuklirnya damai
Iran dan E3 sepakat untuk memulai kembali pembicaraan nuklir di Istanbul
Pembicaraan akan berlangsung setelah negosiasi Tehran dengan AS terganggu oleh serangan Israel tidak terprovokasi terhadap negara di Timur Tengah tersebut.
Iran dan E3 sepakat untuk memulai kembali pembicaraan nuklir di Istanbul