OPINION DETAIL
Meluasnya jejak Türkiye dan kepentingan strategis yang semakin meningkat di Indo-Pasifik
Dari Mediterania Timur hingga jantung Asia Tenggara maritim, Türkiye kini menjadi pemain vital di sektor diplomatik, ekonomi, dan pertahanan.
Meluasnya jejak Türkiye dan kepentingan strategis yang semakin meningkat di Indo-Pasifik
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Timothy Ash
author
Syed Unns
author
Gabriella Waaijman
author
Hursit Dingil
author
Magomed Tuaev
author
Apakah serangan AS terhadap Venezuela menandakan kebangkitan tatanan imperial baru?
Motifnya jelas dan brutal: minyak, sumber daya strategis, dan kontrol geopolitik. Semua hal lain hanya berfungsi sebagai dalih belaka.
Apakah serangan AS terhadap Venezuela menandakan kebangkitan tatanan imperial baru?
Yemen, UEA, dan bahaya permainan kekuasaan di kawasan yang rawan
Perpecahan Saudi–UEA di Yaman menyoroti bagaimana perang proksi membentuk ulang kekuasaan, aliansi, dan ketidakstabilan di Timur Tengah serta koridor Laut Merah.
Yemen, UEA, dan bahaya permainan kekuasaan di kawasan yang rawan
'Perubahan rezim' hanya telah menimbulkan kekacauan. Dapatkah Venezuela menjadi pengecualian?
Kembalinya retorika "perubahan rezim" di Venezuela memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikenal lama tentang kekuasaan, preseden, dan batas-batas pembatasan internasional.
'Perubahan rezim' hanya telah menimbulkan kekacauan. Dapatkah Venezuela menjadi pengecualian?
Protes Iran tak lagi soal politik, melainkan ekonomi yang tak berfungsi
Saat mata uang negara mayoritas Syiah ini ambruk dan inflasi kian dalam, krisis ekonomi yang melumpuhkan mendorong protes melampaui ideologi dan berubah menjadi perjuangan bertahan hidup sehari-hari.
Protes Iran tak lagi soal politik, melainkan ekonomi yang tak berfungsi