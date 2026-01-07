OPINION DETAIL
POLITIK
TÜRKİYE
PERANG GAZA
BISNIS DAN TEKNOLOGI
OPINI
FITUR
ASIA
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Meluasnya jejak Türkiye dan kepentingan strategis yang semakin meningkat di Indo-Pasifik
Dari Mediterania Timur hingga jantung Asia Tenggara maritim, Türkiye kini menjadi pemain vital di sektor diplomatik, ekonomi, dan pertahanan.
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Gabriella Waaijman
Bantuan setelah 2025: Mengapa sektor swasta harus menjadi inti tindakan kemanusiaan
6 menit membaca
Syed Unns
Bondi Beach, kebencian anti-Muslim, dan politik kekerasan yang selektif
4 menit membaca
Gabriella Waaijman
Bantuan setelah 2025: Mengapa sektor swasta harus menjadi inti tindakan kemanusiaan
6 menit membaca
Hursit Dingil
Membangun kembali hubungan Türkiye-Iran untuk arsitektur keamanan regional yang seimbang dan inklusif
6 menit membaca
Magomed Tuaev
Prancis mengumumkan "perang salib" baru terhadap umat Muslim
20 menit membaca
Timothy Ash
2025, tahun di mana permainan jangka panjang Türkiye membuahkan hasil
5 menit membaca
Syed Unns
Bondi Beach, kebencian anti-Muslim, dan politik kekerasan yang selektif
4 menit membaca
Gabriella Waaijman
Bantuan setelah 2025: Mengapa sektor swasta harus menjadi inti tindakan kemanusiaan
6 menit membaca
Hursit Dingil
Membangun kembali hubungan Türkiye-Iran untuk arsitektur keamanan regional yang seimbang dan inklusif
6 menit membaca
Magomed Tuaev
Prancis mengumumkan "perang salib" baru terhadap umat Muslim
20 menit membaca
Apakah serangan AS terhadap Venezuela menandakan kebangkitan tatanan imperial baru?
Motifnya jelas dan brutal: minyak, sumber daya strategis, dan kontrol geopolitik. Semua hal lain hanya berfungsi sebagai dalih belaka.
Yemen, UEA, dan bahaya permainan kekuasaan di kawasan yang rawan
Perpecahan Saudi–UEA di Yaman menyoroti bagaimana perang proksi membentuk ulang kekuasaan, aliansi, dan ketidakstabilan di Timur Tengah serta koridor Laut Merah.
'Perubahan rezim' hanya telah menimbulkan kekacauan. Dapatkah Venezuela menjadi pengecualian?
Kembalinya retorika "perubahan rezim" di Venezuela memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikenal lama tentang kekuasaan, preseden, dan batas-batas pembatasan internasional.
Protes Iran tak lagi soal politik, melainkan ekonomi yang tak berfungsi
Saat mata uang negara mayoritas Syiah ini ambruk dan inflasi kian dalam, krisis ekonomi yang melumpuhkan mendorong protes melampaui ideologi dan berubah menjadi perjuangan bertahan hidup sehari-hari.
Gabriella Waaijman
Bantuan setelah 2025: Mengapa sektor swasta harus menjadi inti tindakan kemanusiaan
6 menit membaca
Syed Unns
Bondi Beach, kebencian anti-Muslim, dan politik kekerasan yang selektif
4 menit membaca
Gabriella Waaijman
Bantuan setelah 2025: Mengapa sektor swasta harus menjadi inti tindakan kemanusiaan
6 menit membaca
Hursit Dingil
Membangun kembali hubungan Türkiye-Iran untuk arsitektur keamanan regional yang seimbang dan inklusif
6 menit membaca
Magomed Tuaev
Prancis mengumumkan "perang salib" baru terhadap umat Muslim
20 menit membaca
Timothy Ash
2025, tahun di mana permainan jangka panjang Türkiye membuahkan hasil
5 menit membaca
Syed Unns
Bondi Beach, kebencian anti-Muslim, dan politik kekerasan yang selektif
4 menit membaca
Gabriella Waaijman
Bantuan setelah 2025: Mengapa sektor swasta harus menjadi inti tindakan kemanusiaan
6 menit membaca
Hursit Dingil
Membangun kembali hubungan Türkiye-Iran untuk arsitektur keamanan regional yang seimbang dan inklusif
6 menit membaca
Magomed Tuaev
Prancis mengumumkan "perang salib" baru terhadap umat Muslim
20 menit membaca
Muat Lebih Banyak
1x
00:00
00:00