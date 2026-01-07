OPINI
Apakah serangan AS terhadap Venezuela menandakan kebangkitan tatanan imperial baru?
Motifnya jelas dan brutal: minyak, sumber daya strategis, dan kontrol geopolitik. Semua hal lain hanya berfungsi sebagai dalih belaka.
Junta Myanmar menuduh pemberontak melakukan serangan 'berbahaya' yang melukai warga sipil
Pemerintah militer mengatakan serangan drone, roket, dan bom melukai warga sipil dan menargetkan tempat pemungutan suara selama tahap pertama pemungutan suara yang banyak dikritik dan ditolak oleh kekuatan pro-demokrasi.
Partai pro-militer Myanmar mengklaim kemenangan awal dalam pemilu yang dijalankan junta
Seorang tokoh senior dalam partai pro-militer dominan di Myanmar mengatakan bahwa partainya memenangkan mayoritas kursi dalam fase pertama pemilihan yang diselenggarakan oleh junta penguasa, sebuah pemungutan suara yang banyak dikecam oleh kelompok demokrasi dan pemerintah Barat.