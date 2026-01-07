Partai pro-militer Myanmar mengklaim kemenangan awal dalam pemilu yang dijalankan junta

Seorang tokoh senior dalam partai pro-militer dominan di Myanmar mengatakan bahwa partainya memenangkan mayoritas kursi dalam fase pertama pemilihan yang diselenggarakan oleh junta penguasa, sebuah pemungutan suara yang banyak dikecam oleh kelompok demokrasi dan pemerintah Barat.