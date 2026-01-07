POLITIK
China sebut tak bisa terima negara bertindak sebagai “hakim dunia” usai penculikan Maduro oleh AS
Menlu China Wang Yi menegaskan “kedaulatan dan keamanan semua negara harus dilindungi sepenuhnya berdasarkan hukum internasional.”
Zohran Mamdani resmi dilantik sebagai wali kota New York dalam upacara bersejarah
Politikus sosialis demokrat ini menjadi wali kota Muslim dan keturunan Asia Selatan pertama di New York City, dengan janji kebijakan penitipan anak universal, pembekuan sewa, dan perlindungan bagi seluruh warga.
Presiden Taiwan janji pertahankan kedaulatan usai latihan militer besar-besaran China
Lai Ching-te menegaskan kembali komitmen Taiwan untuk mempertahankan kedaulatannya dan meningkatkan pengeluaran militer setelah latihan ‘misi keadilan 2025’ China di dekat pulau itu.
Bulgaria resmi adopsi euro di tengah ketidakpastian politik dan gelombang protes
Transisi mata uang ini berlangsung di tengah pemilu berulang, protes besar terkait korupsi, serta kondisi ekonomi yang masih rapuh.
Junta Myanmar menuduh pemberontak melakukan serangan 'berbahaya' yang melukai warga sipil
Pemerintah militer mengatakan serangan drone, roket, dan bom melukai warga sipil dan menargetkan tempat pemungutan suara selama tahap pertama pemungutan suara yang banyak dikritik dan ditolak oleh kekuatan pro-demokrasi.
Partai pro-militer Myanmar mengklaim kemenangan awal dalam pemilu yang dijalankan junta
Seorang tokoh senior dalam partai pro-militer dominan di Myanmar mengatakan bahwa partainya memenangkan mayoritas kursi dalam fase pertama pemilihan yang diselenggarakan oleh junta penguasa, sebuah pemungutan suara yang banyak dikecam oleh kelompok demokrasi dan pemerintah Barat.
