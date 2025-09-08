Penampakan gerhana bulan total di Jakarta

Fenomena Blood Moon terlihat jelas di langit Jakarta pada Minggu (7/9). Bulan purnama tampak memerah saat Bumi berada di antara Matahari dan bulan, menciptakan gerhana bulan total yang memukau warga ibu kota.
8 September 2025
