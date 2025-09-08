Wanita Aceh shalat usai berjalan puluhan km mencari bantuan ketika akses jalan belum pulih

Tim pencak silat Malaysia serang wasit usai kekalahan di SEA GAMES 2025

Jalan ambles akibat pergerakan tanah lumpuhkan akses di Sukabumi

Warga Aceh Tamiang bertahan tanpa listrik usai banjir mematikan

Kebakaran gudang aksesoris di Penjaringan, lima korban meninggal

Dunia Bagikan

Penampakan gerhana bulan total di Jakarta

Fenomena Blood Moon terlihat jelas di langit Jakarta pada Minggu (7/9). Bulan purnama tampak memerah saat Bumi berada di antara Matahari dan bulan, menciptakan gerhana bulan total yang memukau warga ibu kota.