Ustaz di Morowali Utara ditikam saat pimpin salat subuh

Peristiwa terjadi pada Senin subuh, 25 Agustus 2025 sekitar pukul 04.45 WITA dan sempat terekam CCTV masjid. Korban mengalami luka tusuk di perut dan segera dilarikan ke RSUD Kolonodale untuk mendapat perawatan.

Pelaku berhasil diamankan setelah sempat dihakimi warga dan kini ditahan oleh pihak kepolisian bersama barang bukti pisau. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan pelaku positif narkoba. Polisi masih mendalami motif penyerangan lantaran keterangan pelaku dinilai tidak konsisten.