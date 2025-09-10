POLITIKTÜRKİYEPERANG GAZABISNIS DAN TEKNOLOGIOPINIFITURASIA
Longsor di tambang PT Freeport Mimika, 7 pekerja dilaporkan terjebak
00:14
Asia
Longsor di tambang PT Freeport Mimika, 7 pekerja dilaporkan terjebak
Basarnas bersiaga untuk membantu evakuasi tujuh karyawan yang dilaporkan terjebak akibat longsor di area tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia (PTFI), Tembagapura, Mimika, Papua Tengah.
10 September 2025

Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Noer Isrodin mengatakan bahwa area tambang Grasberg masuk kategori terbatas (restricted area) sehingga secara regulasi otoritas penanganan kedaruratan berada pada Emergency Response Group (ERG) Freeport.

Video Lainnya
Arus kayu gelondongan di Sungai Pas sebabkan Jembatan Keerom putus
Kebakaran gudang aksesoris di Penjaringan, lima korban meninggal
Warga Aceh Tamiang bertahan tanpa listrik usai banjir mematikan
Jalan ambles akibat pergerakan tanah lumpuhkan akses di Sukabumi
Tim pencak silat Malaysia serang wasit usai kekalahan di SEA GAMES 2025
Wanita Aceh shalat usai berjalan puluhan km mencari bantuan ketika akses jalan belum pulih
Kabut asap beracun selimuti New Delhi, kualitas udara tembus level 'parah'
Jalan desa Silih Nara, Aceh putus total, DPRK desak bangun jembatan darurat
Bantuan lambat warga terdampak serukan bantuan internasional
SEA Games 2025: Lifter Indonesia raih emas dan pecahkan rekor dunia