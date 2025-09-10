SEA Games 2025: Lifter Indonesia raih emas dan pecahkan rekor dunia

Bantuan lambat warga terdampak serukan bantuan internasional

Jalan desa Silih Nara, Aceh putus total, DPRK desak bangun jembatan darurat

Kabut asap beracun selimuti New Delhi, kualitas udara tembus level 'parah'

Wanita Aceh shalat usai berjalan puluhan km mencari bantuan ketika akses jalan belum pulih

Tim pencak silat Malaysia serang wasit usai kekalahan di SEA GAMES 2025

Jalan ambles akibat pergerakan tanah lumpuhkan akses di Sukabumi

Warga Aceh Tamiang bertahan tanpa listrik usai banjir mematikan

Kebakaran gudang aksesoris di Penjaringan, lima korban meninggal

Arus kayu gelondongan di Sungai Pas sebabkan Jembatan Keerom putus

Longsor di tambang PT Freeport Mimika, 7 pekerja dilaporkan terjebak

Basarnas bersiaga untuk membantu evakuasi tujuh karyawan yang dilaporkan terjebak akibat longsor di area tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia (PTFI), Tembagapura, Mimika, Papua Tengah.