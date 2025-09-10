Longsor di tambang PT Freeport Mimika, 7 pekerja dilaporkan terjebak
Basarnas bersiaga untuk membantu evakuasi tujuh karyawan yang dilaporkan terjebak akibat longsor di area tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia (PTFI), Tembagapura, Mimika, Papua Tengah.
10 September 2025
Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Noer Isrodin mengatakan bahwa area tambang Grasberg masuk kategori terbatas (restricted area) sehingga secara regulasi otoritas penanganan kedaruratan berada pada Emergency Response Group (ERG) Freeport.