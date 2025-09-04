Asia Bagikan

Tim SAR akhirnya menemukan lokasi jatuhnya helikopter di Kalimantan Selatan

Tim penyelamat Indonesia pada hari Rabu tiba di lokasi kecelakaan helikopter di Kalimantan dan menemukan satu jenazah, kata pihak berwenang. Tujuh orang masih belum diketahui keberadaannya. Tiga warga negara asing—asal AS, Brasil, dan India—termasuk di antara delapan orang yang berada di dalam helikopter tersebut. Pesawat Airbus BK117 D-3 milik Eastindo Air kehilangan kontak dengan kontrol lalu lintas udara delapan menit setelah lepas landas dari bandara di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, pada hari Senin. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan menuju Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.