00:27
Asia
Tim SAR akhirnya menemukan lokasi jatuhnya helikopter di Kalimantan Selatan
Tim penyelamat Indonesia pada hari Rabu tiba di lokasi kecelakaan helikopter di Kalimantan dan menemukan satu jenazah, kata pihak berwenang. Tujuh orang masih belum diketahui keberadaannya.
4 September 2025
