Tentara dikerahkan saat protes nasional berlanjut di Indonesia
Para demonstran berkumpul di seluruh Indonesia, sementara tentara dikerahkan di ibu kota Jakarta setelah setidaknya delapan orang tewas dalam demonstrasi nasional terkait tunjangan mewah bagi anggota parlemen.
2 September 2025
Kerusuhan yang dimulai pada 25 Agustus dipicu oleh kemarahan atas tunjangan perumahan anggota parlemen yang hampir 10 kali lipat upah minimum, namun demonstrasi selama seminggu memaksa pemerintah untuk memotong tunjangan kontroversial tersebut.