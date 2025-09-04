Film The Voice of Hind Rajab mendapat tepuk tangan terbesar di Premier Festival Film Venesia

Wanita Aceh shalat usai berjalan puluhan km mencari bantuan ketika akses jalan belum pulih

Film The Voice of Hind Rajab karya Kaouthar Ben Hania tayang perdana di Festival Film Venesia dengan tepuk tangan meriah selama 24 menit, yang terpanjang tahun ini, menjadikannya kandidat terdepan untuk Golden Lion. Teriakan "Bebaskan Palestina" meng Film The Voice of Hind Rajab karya Kaouthar Ben Hania tayang perdana di Festival Film Venesia dengan tepuk tangan meriah selama 24 menit, yang terpanjang tahun ini, menjadikannya kandidat terdepan untuk Golden Lion. Teriakan "Bebaskan Palestina" menggema di akhir pemutaran. Film ini mengisahkan momen-momen terakhir Hind Rajab, balita Palestina berusia enam tahun, yang tewas bersama enam kerabatnya di Gaza, Palestina, tahun lalu ketika pasukan Israel menembakkan 355 peluru ke mobil mereka.