Wanita Aceh shalat usai berjalan puluhan km mencari bantuan ketika akses jalan belum pulih

Kapal Armada Global Sumud diserang di Tunisia saat menuju Gaza

Rekaman kamera menunjukkan momen ketika kapal utama Armada Sumud Global diserang dari atas saat berlabuh di Pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Seluruh awak kapal, termasuk aktivis Greta Thunberg dan Yasemin Acar, dievakuasi ke tempat aman. Rekaman kamera kapal menunjukkan momen ketika kapal utama Armada Sumud Global diserang dari atas saat berlabuh di Pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia. Seluruh awak kapal, termasuk aktivis Greta Thunberg dan Yasemin Acar, dievakuasi ke tempat aman. Tidak ada korban luka yang dilaporkan.