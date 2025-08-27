Asia Bagikan

Wabah campak mematikan di Indonesia dorong kampanye vaksinasi skala besar

Pemerintah Indonesia meluncurkan kampanye vaksinasi campak massal di Sumenep, Jawa Timur, setelah wabah tersebut menginfeksi lebih dari 2.000 anak dan menewaskan 17 orang dalam delapan bulan terakhir, yang sebagian besar belum diimuninisasi. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan kampanye vaksinasi campak massal di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, setelah wabah tersebut menginfeksi lebih dari 2.000 anak dan menewaskan 17 orang dalam delapan bulan terakhir, yang sebagian besar belum diimunisasi. Program yang dimulai Senin ini menargetkan 78.000 anak berusia sembilan bulan hingga enam tahun di puskesmas dan taman kanak-kanak. Wabah ini menyoroti kesenjangan yang terus berlanjut dalam cakupan vaksinasi, dengan hanya 72% anak balita Indonesia yang menerima vaksin campak pada tahun 2024, dan tingkat vaksinasi di beberapa provinsi masih di bawah 50%. Pemerintah mendesak para tokoh masyarakat dan agama untuk mendukung kampanye ini guna mencegah penyebaran yang lebih luas.