Wabah campak mematikan di Indonesia dorong kampanye vaksinasi skala besar
Pemerintah Indonesia meluncurkan kampanye vaksinasi campak massal di Sumenep, Jawa Timur, setelah wabah tersebut menginfeksi lebih dari 2.000 anak dan menewaskan 17 orang dalam delapan bulan terakhir, yang sebagian besar belum diimuninisasi.
27 Agustus 2025
