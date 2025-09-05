POLITIKTÜRKİYEPERANG GAZABISNIS DAN TEKNOLOGIOPINIFITURASIA
Mahasiswa Indonesia gelar aksi simbolis tabur bunga di Jakarta
00:19
Asia
Mahasiswa Indonesia gelar aksi simbolis tabur bunga di Jakarta
Ratusan mahasiswa gelar aksi simbolis di depan gedung parlemen Indonesia di Jakarta pada Kamis. Para mahasiswa menaburkan bunga serta menyalakan lilin sebagai bentuk penghormatan bagi rekan-rekan mereka yang menjadi korban dalam kerusuhan terbaru.
5 September 2025

Aksi protes yang dimulai pekan lalu di Jakarta ini telah menyebar ke berbagai daerah setelah seorang pengemudi ojek meninggal pada 28 Agustus. Kelompok hak asasi menyebut sedikitnya 10 orang tewas sejak aksi berlangsung, disertai sejumlah insiden penjarahan dan kerusuhan.

Video Lainnya
Arus kayu gelondongan di Sungai Pas sebabkan Jembatan Keerom putus
Kebakaran gudang aksesoris di Penjaringan, lima korban meninggal
Warga Aceh Tamiang bertahan tanpa listrik usai banjir mematikan
Jalan ambles akibat pergerakan tanah lumpuhkan akses di Sukabumi
Tim pencak silat Malaysia serang wasit usai kekalahan di SEA GAMES 2025
Wanita Aceh shalat usai berjalan puluhan km mencari bantuan ketika akses jalan belum pulih
Kabut asap beracun selimuti New Delhi, kualitas udara tembus level 'parah'
Jalan desa Silih Nara, Aceh putus total, DPRK desak bangun jembatan darurat
Bantuan lambat warga terdampak serukan bantuan internasional
SEA Games 2025: Lifter Indonesia raih emas dan pecahkan rekor dunia