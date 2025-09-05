Mahasiswa Indonesia gelar aksi simbolis tabur bunga di Jakarta
Ratusan mahasiswa gelar aksi simbolis di depan gedung parlemen Indonesia di Jakarta pada Kamis. Para mahasiswa menaburkan bunga serta menyalakan lilin sebagai bentuk penghormatan bagi rekan-rekan mereka yang menjadi korban dalam kerusuhan terbaru.
Aksi protes yang dimulai pekan lalu di Jakarta ini telah menyebar ke berbagai daerah setelah seorang pengemudi ojek meninggal pada 28 Agustus. Kelompok hak asasi menyebut sedikitnya 10 orang tewas sejak aksi berlangsung, disertai sejumlah insiden penjarahan dan kerusuhan.