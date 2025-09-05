Wanita Aceh shalat usai berjalan puluhan km mencari bantuan ketika akses jalan belum pulih

Mahasiswa Indonesia gelar aksi simbolis tabur bunga di Jakarta

Ratusan mahasiswa gelar aksi simbolis di depan gedung parlemen Indonesia di Jakarta pada Kamis. Para mahasiswa menaburkan bunga serta menyalakan lilin sebagai bentuk penghormatan bagi rekan-rekan mereka yang menjadi korban dalam kerusuhan terbaru.