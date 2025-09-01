Wanita Aceh shalat usai berjalan puluhan km mencari bantuan ketika akses jalan belum pulih

Demonstran berunjuk rasa di Balikpapan, Indonesia di tengah protes yang meluas

Pengunjuk rasa berjalan menuju gedung DPRD Balikpapan di pada 1 Sept, bagian dari demonstrasi yang meluas di seluruh wilayah. Demonstrasi seminggu terakhir ini memaksa Prabowo untuk memangkas tunjangan kontroversial anggota DPR yang menyebabkan prote Para pengunjuk rasa berjalan menuju gedung DPRD Balikpapan di Indonesia pada 1 September, sebagai bagian dari demonstrasi yang meluas di seluruh wilayah negara. Protes yang berlangsung selama seminggu ini memaksa Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas tunjangan para anggota parlemen yang kontroversial yang menyebabkan protes ini.