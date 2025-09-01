POLITIKTÜRKİYEPERANG GAZABISNIS DAN TEKNOLOGIOPINIFITURASIA
Demonstran berunjuk rasa di Balikpapan, Indonesia di tengah protes yang meluas
Pengunjuk rasa berjalan menuju gedung DPRD Balikpapan di pada 1 Sept, bagian dari demonstrasi yang meluas di seluruh wilayah. Demonstrasi seminggu terakhir ini memaksa Prabowo untuk memangkas tunjangan kontroversial anggota DPR yang menyebabkan prote
1 September 2025
