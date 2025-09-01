Demonstran berunjuk rasa di Balikpapan, Indonesia di tengah protes yang meluas
Pengunjuk rasa berjalan menuju gedung DPRD Balikpapan di pada 1 Sept, bagian dari demonstrasi yang meluas di seluruh wilayah. Demonstrasi seminggu terakhir ini memaksa Prabowo untuk memangkas tunjangan kontroversial anggota DPR yang menyebabkan protePara pengunjuk rasa berjalan menuju gedung DPRD Balikpapan di Indonesia pada 1 September, sebagai bagian dari demonstrasi yang meluas di seluruh wilayah negara. Protes yang berlangsung selama seminggu ini memaksa Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas tunjangan para anggota parlemen yang kontroversial yang menyebabkan protes ini.