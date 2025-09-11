Charlie Kirk ditembak dari jarak dekat saat acara di Utah University

POLITIKTÜRKİYEPERANG GAZABISNIS DAN TEKNOLOGIOPINIFITURASIA
Charlie Kirk, seorang komentator konservatif ternama sekaligus sekutu dekat Presiden Donald Trump, tewas tertembak saat berbicara di Utah Valley University
11 September 2025

Ayah dua anak itu tengah berpidato di hadapan mahasiswa dalam pemberhentian pertama tur “American Comeback Tour”-nya ketika terkena tembakan di leher dan kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit.

Kirk yang berusia tiga puluh satu tahun itu merupakan salah satu pendiri Turning Point USA, organisasi pemuda konservatif terbesar di Amerika Serikat, dan dikenal melalui kehadirannya di media, buku-buku terlarisnya, sikap pro-Israel, serta pernyataan-pernyataannya yang kontroversial mengenai Islam dan politik.

