Warga Palestina dibakar hidup-hidup dalam serangan bom Israel di sekolah Gaza
00:28
Perang Gaza
Warga Palestina dibakar hidup-hidup dalam serangan bom Israel di sekolah Gaza
Rekaman mengerikan menunjukkan akibat serangan udara Israel terhadap Sekolah Fahmi al Jarjawi di Kota Gaza, tempat puluhan warga Palestina yang mengungsi mencari perlindungan.
26 Mei 2025
