Warga Palestina dibakar hidup-hidup dalam serangan bom Israel di sekolah Gaza

Rekaman mengerikan menunjukkan akibat serangan udara Israel terhadap Sekolah Fahmi al Jarjawi di Kota Gaza, tempat puluhan warga Palestina yang mengungsi mencari perlindungan. Serangan itu memicu kebakaran besar, menewaskan sedikitnya 33 orang, dan banyak yang terbakar hingga meninggal.