Presiden Prabowo perintahkan pengiriman bantuan cepat ke tiga provinsi terdampak bencana
Pemerintah mengirim empat pesawat bantuan, tiga Hercules dan satu A400 ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Jumat pagi. Presiden menegaskan seluruh jajaran harus bergerak cepat menyalurkan logistik dan peralatan darurat.
China peringatkan WN-nya untuk tidak bepergian ke Jepang, ketegangan semakin memanas
Di tengah perselisihan atas pernyataan terbaru Perdana Menteri Jepang Takaichi mengenai Taiwan, Kedutaan Besar di Tokyo mengeluarkan peringatan kedua dalam dua minggu, mendesak warga yang sudah berada di Jepang untuk meningkatkan kesadaran keamanan mereka dan melindungi diri.
Banjir di Aceh hancurkan ratusan lokasi telekomunikasi, operator bergegas pulihkan layanan
Banjir besar di Aceh merusak hampir 800 site telekomunikasi, memicu gangguan layanan di jaringan Telkomsel, Indosat, dan XLSmart. Operator masih berupaya memulihkan jaringan di tengah akses jalan yang terputus dan listrik yang padam.
Update: Korban tewas akibat banjir dan longsor di 3 provinsi di Sumatra meningkat menjadi 127 orang
Sedikitnya 127 orang tewas dan ratusan lainnya masih hilang akibat banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatra, sementara upaya pencarian terus berjalan di tengah akses yang terputus dan jaringan komunikasi yang rusak.
