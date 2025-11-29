Update: Korban tewas akibat banjir dan longsor di 3 provinsi di Sumatra meningkat menjadi 127 orang

Sedikitnya 127 orang tewas dan ratusan lainnya masih hilang akibat banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatra, sementara upaya pencarian terus berjalan di tengah akses yang terputus dan jaringan komunikasi yang rusak.