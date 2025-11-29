ASIA
Presiden Prabowo perintahkan pengiriman bantuan cepat ke tiga provinsi terdampak bencana
Pemerintah mengirim empat pesawat bantuan, tiga Hercules dan satu A400 ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Jumat pagi. Presiden menegaskan seluruh jajaran harus bergerak cepat menyalurkan logistik dan peralatan darurat.
China peringatkan WN-nya untuk tidak bepergian ke Jepang, ketegangan semakin memanas
Di tengah perselisihan atas pernyataan terbaru Perdana Menteri Jepang Takaichi mengenai Taiwan, Kedutaan Besar di Tokyo mengeluarkan peringatan kedua dalam dua minggu, mendesak warga yang sudah berada di Jepang untuk meningkatkan kesadaran keamanan mereka dan melindungi diri.
Banjir di Aceh hancurkan ratusan lokasi telekomunikasi, operator bergegas pulihkan layanan
Banjir besar di Aceh merusak hampir 800 site telekomunikasi, memicu gangguan layanan di jaringan Telkomsel, Indosat, dan XLSmart. Operator masih berupaya memulihkan jaringan di tengah akses jalan yang terputus dan listrik yang padam.
Myanmar bebaskan ribuan tahanan politik dalam pengampunan massal jelang pemilu bulan Desember
Langkah ini dimaksudkan 'untuk memastikan bahwa semua pemilih yang memenuhi syarat dapat memberikan suara mereka secara bebas dan adil' dalam pemilihan.
Banjir besar sapu Indonesia, Thailand, Sri Lanka dan menewaskan lebih dari 200, mempengaruhi jutaan
Tim penyelamat berjuang untuk menjangkau daerah-daerah yang terkena dampak parah di tengah pemadaman listrik, rumah-rumah yang terendam, dan upaya evakuasi yang terus berlangsung.
Kebakaran Hong Kong: Jumlah korban tewas meningkat menjadi 128 saat upaya penyelamatan memasuki hari ketiga
Menurut media lokal, setidaknya 280 orang masih hilang menyusul insiden tersebut.
