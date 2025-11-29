OPINI
Hubungan Pakistan–Türkiye: Dari persahabatan spiritual ke kemitraan strategis
Ikatan historis antara dua negara Muslim ini semakin dalam dengan berlalunya waktu, mempererat kedua masyarakat di segala bidang kehidupan.
Türkiye akan lanjutkan upaya perdamaian di Ukraina, Gaza, dan Sudan: Erdogan
Berbicara kepada pers di sela-sela KTT pemimpin G20 di Johannesburg, Presiden Erdogan mengatakan Ankara akan "terus bergegas ke mana-mana demi perdamaian," dan mengumumkan rencana pembicaraan dengan Rusia tentang menghidupkan kembali kesepakatan pengiriman biji-bijian.