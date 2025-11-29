Türkiye akan lanjutkan upaya perdamaian di Ukraina, Gaza, dan Sudan: Erdogan

Berbicara kepada pers di sela-sela KTT pemimpin G20 di Johannesburg, Presiden Erdogan mengatakan Ankara akan "terus bergegas ke mana-mana demi perdamaian," dan mengumumkan rencana pembicaraan dengan Rusia tentang menghidupkan kembali kesepakatan pengiriman biji-bijian.