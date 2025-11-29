TÜRKİYE
Besiktas dan Trabzonspor tolak tawaran sponsor Coca-Cola terkait kekejaman Israel di Gaza
"Kami tidak dapat menerima perjanjian tersebut karena kami tidak menganggapnya etis," kata Sekretaris Jenderal Besiktas Ugur Fora.
Besiktas dan Trabzonspor tolak tawaran sponsor Coca-Cola terkait kekejaman Israel di Gaza
Paus Leo XIV puji peran strategis Türkiye sebagai jembatan perdamaian kawasan dan global
Paus Leo XIV memuji Türkiye sebagai jembatan strategis antara Asia dan Eropa serta menyoroti upaya perdamaian Türkiye untuk kawasan dan global serta memuji kekuatan keberagamannya dalam kunjungan ke Ankara.
Paus Leo XIV puji peran strategis Türkiye sebagai jembatan perdamaian kawasan dan global
Paus Leo XIV berangkat ke Türkiye untuk kunjungan luar negeri pertamanya
Sang Paus dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdogan, mengunjungi kota-kota besar, dan menghadiri upacara keagamaan.
Paus Leo XIV berangkat ke Türkiye untuk kunjungan luar negeri pertamanya
OPINI
opinion
author
Hursit Dingil
author
Bulent Durgun
Oleh Hursit Dingil
Oleh Salih Mustafa Kazdal
Produksi massal akan segera dimulai untuk jet pelatih canggih Hurjet Türkiye: pejabat
Prototipe telah menyelesaikan sekitar 260 jam penerbangan sementara Türkiye bersiap untuk menandatangani kesepakatan ekspor dengan Spanyol.
Produksi massal akan segera dimulai untuk jet pelatih canggih Hurjet Türkiye: pejabat
Perusahaan pertahanan Turkiye ini kembangkan drone penyelamat untuk digunakan dalam bencana alam
Drone kargo bermuatan tinggi Türkiye ini menjadi sorotan setelah evakuasi korban banjir terjebak di Vietnam menyoroti pentingnya penggunaan teknologi dalam operasi penyelamatan.
Perusahaan pertahanan Turkiye ini kembangkan drone penyelamat untuk digunakan dalam bencana alam
Türkiye akan lanjutkan upaya perdamaian di Ukraina, Gaza, dan Sudan: Erdogan
Berbicara kepada pers di sela-sela KTT pemimpin G20 di Johannesburg, Presiden Erdogan mengatakan Ankara akan "terus bergegas ke mana-mana demi perdamaian," dan mengumumkan rencana pembicaraan dengan Rusia tentang menghidupkan kembali kesepakatan pengiriman biji-bijian.
Türkiye akan lanjutkan upaya perdamaian di Ukraina, Gaza, dan Sudan: Erdogan