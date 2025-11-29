PERANG GAZA

Perang Gaza

Besiktas dan Trabzonspor tolak tawaran sponsor Coca-Cola terkait kekejaman Israel di Gaza
"Kami tidak dapat menerima perjanjian tersebut karena kami tidak menganggapnya etis," kata Sekretaris Jenderal Besiktas Ugur Fora.
Besiktas dan Trabzonspor tolak tawaran sponsor Coca-Cola terkait kekejaman Israel di Gaza
Menlu Vietnam menegaskan kembali dukungan untuk negara Palestina yang merdeka
Diplomat senior Hanoi, Le Hoai Trung, menyatakan kesiapan untuk membantu rekonstruksi Gaza, serta menegaskan kembali dukungan untuk solusi dua negara berdasarkan hukum internasional.
Menlu Vietnam menegaskan kembali dukungan untuk negara Palestina yang merdeka
Peta digambar ulang bagian demi bagian: Orang Palestina gambarkan sebuah negara yang diambil alih di depan mata
Aktivis hak asasi manusia Palestina memperingatkan bahwa aneksasi di Tepi Barat yang diduduki telah menjadi hal rutin sehingga kini terjadi tanpa disadari dan jarang dilaporkan.
Peta digambar ulang bagian demi bagian: Orang Palestina gambarkan sebuah negara yang diambil alih di depan mata
OPINION
opinion
Oleh Ahmet Ziya Gumus
Ribuan orang kehilangan tempat tinggal di Gaza saat hujan hancurkan tenda-tenda warga sipil
Pihak berwenang memperkirakan kerusakan yang disebabkan oleh kondisi cuaca buruk mencapai $3,5 juta.
Ribuan orang kehilangan tempat tinggal di Gaza saat hujan hancurkan tenda-tenda warga sipil
TNI siapkan Batalyon Bantuan untuk kendalikan logistik dan komando di Gaza
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya menegaskan bahwa pengerahan ke Gaza akan melibatkan tiga batalyon: kesehatan, zeni, dan bantuan. Dengan struktur pasukan yang diperkuat lintas matra serta dukungan tiga brigade komposit.
TNI siapkan Batalyon Bantuan untuk kendalikan logistik dan komando di Gaza
Israel membunuh 33.000 perempuan dan anak perempuan selama genosida di Gaza — Palestina
Kementerian Luar Negeri Palestina menuduh Israel menggunakan alat dan teknologi pengawasan untuk menargetkan perempuan dan anak Palestina.
Israel membunuh 33.000 perempuan dan anak perempuan selama genosida di Gaza — Palestina