TNI siapkan Batalyon Bantuan untuk kendalikan logistik dan komando di Gaza

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya menegaskan bahwa pengerahan ke Gaza akan melibatkan tiga batalyon: kesehatan, zeni, dan bantuan. Dengan struktur pasukan yang diperkuat lintas matra serta dukungan tiga brigade komposit.