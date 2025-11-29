FEATURES HOME
Banjir besar sapu Indonesia, Thailand, Sri Lanka dan menewaskan lebih dari 200, mempengaruhi jutaan
Topik Hari Ini
Umrah: Perjalanan panjang saya menuju Ka'bah yang suci
Oleh Sherife Slocum Arslan
Peta digambar ulang bagian demi bagian: Orang Palestina gambarkan sebuah negara yang diambil alih di depan mata
Oleh Zeynep Conkar
Mengapa pemerintah melarang Roblox - dan mengapa anak saya tidak bisa berhenti membicarakannya?
Oleh Saad Hasan
Puluhan orang tewas saat banjir dan longsor terus melanda Indonesia dan Thailand
Pesta sudah berakhir: Mengapa pendukung Hasina tidak protes atas vonis mati mantan perdana menteri yang diturunkan
By Kazim Alam
DI BALIK BERITA
Mengintip genosida Bosnia: ‘safari penembak jitu’ dan pembunuhan untuk kesenangan
Zeynep ConkarZeynep Conkar
Kolombia dalam posisi sulit saat AS memperbesar kehadiran militer di dekat Venezuela
Noureldein GhanemNoureldein Ghanem
Gaza dan selanjutnya: Apakah ini akhir dari ortodoksi pro-Israel di kalangan konservatif AS?
Ahmet Ziya GumusAhmet Ziya Gumus
Dalam gambar: Warga Palestina Gaza mengorganisir acara untuk anak-anak yang terdampak genosida Israel
Perpecahan atas Taiwan: Tokyo dan Beijing di ambang krisis
Oleh Elshad Musaoglu
AS pertimbangkan label 'teroris' untuk Cartel de los Soles Venezuela. Apakah itu benar-benar ada?
Oleh Noureldein Ghanem
RUU berkas Epstein di meja Trump untuk ditandatangani: Apa makna momentum ini
Oleh Sadiq S Bhat
#GameOverIsrael: Atlet-atlet dunia Serukan UEFA untuk melarang Israel dari sepak bola Eropa
Oleh Zeynep Conkar
Bagaimana ledakan Delhi membuat mahasiswa Kashmir dianggap sebagai ‘tersangka terorisme’
Oleh Kazim Alam
AS telah membawa kapal induk terbesar di dunia ke perairan dekat Venezuela. Apa artinya?
By Noureldein Ghanem
Penulis Unggulan
Esra Karataş Alpay
Mengenang legenda Kekaisaran Utsmani, Fahreddin Pasha, pembela heroik Madinah
Kazim Alam
Apakah penjualan F-35 oleh Trump ke Saudi Arabia akan mengubah keseimbangan militer Timur Tengah?
Melis Alemdar
'Lost Land': Kisah anak-anak Rohingya dalam perjalanan berbahaya
Trump yakin Greene tak akan berbalik, namun langkah barunya justru mengguncang Washington
By Sadiq S Bhat