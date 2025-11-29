Topik Hari Ini
Umrah: Perjalanan panjang saya menuju Ka'bah yang suci
Disebut sebagai “perjalanan terbesar seumur hidup” oleh musafir abad ke-14, Ibnu Batutah, ibadah ke Ka'bah telah menjadi sumber berkah bagi umat Muslim selama berabad-abad. Inilah kisah perjalanan saya menuju tanah suci itu.
Peta digambar ulang bagian demi bagian: Orang Palestina gambarkan sebuah negara yang diambil alih di depan mata
Aktivis hak asasi manusia Palestina memperingatkan bahwa aneksasi di Tepi Barat yang diduduki telah menjadi hal rutin sehingga kini terjadi tanpa disadari dan jarang dilaporkan.
PESTA SUDAH BERAKHIR: MENGAPA PENDUKUNG HASINA TIDAK PROTES ATAS VONIS MATI MANTAN PERDANA MENTERI YANG DITURUNKAN
Partai Awami Liga dari mantan Perdana Menteri Bangladesh kehilangan kekuatan organisasinya setelah "hampir semua pemimpin" meninggalkan negara atau bersembunyi setelah pemakzulannya tahun lalu, kata para analis.
By Kazim Alam
DI BALIK BERITA
Washington telah memperkuat kehadiran militernya di dekat negara Amerika Selatan dengan kedatangan kapal induk paling canggih, USS Gerald R. Ford. TRT World bertanya kepada analis kebijakan luar negeri apa yang akan dilakukan AS selanjutnya.
Penulis Unggulan