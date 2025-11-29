POLITIK
China peringatkan WN-nya untuk tidak bepergian ke Jepang, ketegangan semakin memanas
Di tengah perselisihan atas pernyataan terbaru Perdana Menteri Jepang Takaichi mengenai Taiwan, Kedutaan Besar di Tokyo mengeluarkan peringatan kedua dalam dua minggu, mendesak warga yang sudah berada di Jepang untuk meningkatkan kesadaran keamanan mereka dan melindungi diri.
China peringatkan WN-nya untuk tidak bepergian ke Jepang, ketegangan semakin memanas
Indonesia–Australia perbarui MoU untuk perkuat kerja sama pendidikan dan riset
MoU baru Indonesia–Australia membuka peluang kolaborasi pendidikan dan riset yang lebih luas, termasuk akses kampus asing dan kemitraan akademik lintas negara.
Indonesia–Australia perbarui MoU untuk perkuat kerja sama pendidikan dan riset
Paus Leo XIV berangkat ke Türkiye untuk kunjungan luar negeri pertamanya
Sang Paus dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdogan, mengunjungi kota-kota besar, dan menghadiri upacara keagamaan.
Paus Leo XIV berangkat ke Türkiye untuk kunjungan luar negeri pertamanya
OPINI
opinion
author
Mursel Dogrul
author
Alfonso Insuasty Rodriguez
author
Selcuk Aydin
Oleh Abu Bilaal Abdulrazaq bn Bello bn Oare
Oleh Emil Avdaliani
Trump larang Afrika Selatan hadir di KTT G20 2026 di Miami
Trump menyebut klaim “genosida terhadap orang kulit putih” di Afrika Selatan serta penolakan negara itu untuk secara simbolis menyerahkan presidensi G20 sebagai alasannya melarang kehadiran Afrika Selatan dalam KTT tahun depan.
Trump larang Afrika Selatan hadir di KTT G20 2026 di Miami
Indonesia dan Kamboja perkuat kerja sama HAM, bahas perlindungan pekerja migran
Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama, baik dalam konteks perlindungan pekerja migran maupun pengembangan agenda HAM di tingkat regional.
Indonesia dan Kamboja perkuat kerja sama HAM, bahas perlindungan pekerja migran
China akan 'menghancurkan' campur tangan asing usai rencana Jepang luncurkan rudal di dekat Taiwan
Beijing memandang Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang tak terpisahkan dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih kendali atas pulau tersebut.
China akan 'menghancurkan' campur tangan asing usai rencana Jepang luncurkan rudal di dekat Taiwan