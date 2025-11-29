Topik Hari Ini
Bom meledak di New Delhi, rumah-rumah dihancurkan di Kashmir - normalisasi kejahatan perang di India
Bersama Palestina, Kashmir mewakili salah satu kasus pendudukan militer yang paling lama, di mana hak untuk menentukan nasib sendiri, yang tertuang dalam Piagam PBB dan ditegaskan oleh berbagai resolusi Dewan Keamanan, tetap secara struktural ditolak.
Intifada ketiga adalah budaya: Bagaimana orang Palestina melawan melalui seni dan visibilitas digital
Dari media sosial hingga penceritaan visual, orang-orang Palestina sedang merebut kembali kekuatan narasi, mengubah budaya menjadi garis depan baru perlawanan menghadapi okupasi ilegal dan kontrol algoritmik.
Serangan Trump terhadap Amerika Latin adalah upaya untuk mengubah struktur kekuatan global
Permusuhan yang terus-menerus dari Amerika Serikat terhadap Venezuela—dan, dalam derajat yang lebih rendah, terhadap Kolombia—harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas yang bertujuan untuk membentuk kembali kekuatan global dalam fase transisi menuju tatanan multipolar yang baru.
DI BALIK BERITA
Strategi nuklir Tehran terungkap sebagai pendekatan yang terukur dan strategis, membeli waktu di tengah sanksi yang dipulihkan, meskipun tetap terkunci dalam jalan buntu yang mahal dengan Barat, yang hanya dapat bergeser melalui batasan yang dapat diverifikasi.
By Alex Vatanka
Penulis Unggulan
Gencatan senjata sementara di Gaza menawarkan momen langka untuk bernafas lega. Keberhasilannya mungkin bergantung pada koalisi baru yang dipimpin oleh negara-negara Arab dan Muslim yang berupaya menghentikan kekerasan, menciptakan akuntabilitas, memberikan bantuan, dan menyediakan horison politik bagi Palestina.
By Ahmed Najar