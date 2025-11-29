OPINION
Iran membuka kembali sebagian besar bandara dan ruang udara setelah gencatan senjata dengan Israel
Teheran menyatakan bahwa penerbangan domestik dan internasional akan kembali beroperasi pada siang hari, setelah penutupan bulan lalu akibat konflik dengan Israel.
Iran tetap berkomitmen terhadap perjanjian non-proliferasi nuklir: diplomat senior
'... dipicu oleh serangan-serangan tidak sah terhadap fasilitas nuklir kami oleh Israel dan AS, kerja sama kami dengan IAEA akan disalurkan melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran,' kata Menteri Luar Negeri Iran.