Korea Utara mengecam Presiden Korea Selatan atas seruan untuk denuklirisasi
Pyongyang menyatakan bahwa negara itu tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya.
Sebuah jeda, bukan perdamaian: Gencatan senjata rapuh antara Iran dan Israel
Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Tel Aviv dan Teheran telah sepakat untuk gencatan senjata setelah 12 hari saling serang. Tapi berapa lama jeda ini bertahan sampai kedua musuh bebuyutan ini saling menyerang lagi?
Negara trioka Eropa dan Iran bertemu di Istanbul untuk hidupkan kembali pembicaraan nuklir
Pembicaraan ini akan berpusat pada kemungkinan pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran yang dicabut pada tahun 2015 dan isu-isu terkait program nuklir Tehran.
Iran tidak akan hentikan pengayaan uranium, tekankan bahwa program nuklirnya damai
Menteri Luar Negeri Iran mengkonfirmasi kerusakan parah pada fasilitas nuklir, tetapi menyebut pengayaan uranium sebagai masalah kebanggaan nasional; Trump mengatakan AS akan menyerang lagi 'jika perlu'.
Iran dan E3 sepakat untuk memulai kembali pembicaraan nuklir di Istanbul
Pembicaraan akan berlangsung setelah negosiasi Tehran dengan AS terganggu oleh serangan Israel tidak terprovokasi terhadap negara di Timur Tengah tersebut.
Iran tetap berkomitmen terhadap perjanjian non-proliferasi nuklir: diplomat senior
'... dipicu oleh serangan-serangan tidak sah terhadap fasilitas nuklir kami oleh Israel dan AS, kerja sama kami dengan IAEA akan disalurkan melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran,' kata Menteri Luar Negeri Iran.
