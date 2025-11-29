IKLIM
Besiktas dan Trabzonspor tolak tawaran sponsor Coca-Cola terkait kekejaman Israel di Gaza
"Kami tidak dapat menerima perjanjian tersebut karena kami tidak menganggapnya etis," kata Sekretaris Jenderal Besiktas Ugur Fora.
Rover NASA menangkap bukti tak terduga adanya kilat di Mars
Perseverance telah menangkap suara "loncatan" listrik kecil di dalam badai debu Martian, menawarkan bukti langsung pertama adanya petir di planet merah tersebut.
Beijing mengonfirmasi serangan di perbatasan Tajikistan-Afghanistan yang tewaskan tiga WN China
Serangan di provinsi Khatlon, Tajikistan, yang dilaporkan dilakukan dengan drone yang dilengkapi granat dari Afghanistan, juga menyebabkan satu orang terluka.
Tujuh warga tertimbun longsor di Pasaman Barat, satu berhasil diselamatkan
Akibat potensi longsor susulan, sebanyak 96 warga yang bermukim dekat lokasi mengungsi ke wilayah aman di Batas Semut, Sinuruik.
Paus Leo XIV puji peran strategis Türkiye sebagai jembatan perdamaian kawasan dan global
Paus Leo XIV memuji Türkiye sebagai jembatan strategis antara Asia dan Eropa serta menyoroti upaya perdamaian Türkiye untuk kawasan dan global serta memuji kekuatan keberagamannya dalam kunjungan ke Ankara.
China peringatkan WN-nya untuk tidak bepergian ke Jepang, ketegangan semakin memanas
Di tengah perselisihan atas pernyataan terbaru Perdana Menteri Jepang Takaichi mengenai Taiwan, Kedutaan Besar di Tokyo mengeluarkan peringatan kedua dalam dua minggu, mendesak warga yang sudah berada di Jepang untuk meningkatkan kesadaran keamanan mereka dan melindungi diri.
