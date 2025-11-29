China peringatkan WN-nya untuk tidak bepergian ke Jepang, ketegangan semakin memanas

Di tengah perselisihan atas pernyataan terbaru Perdana Menteri Jepang Takaichi mengenai Taiwan, Kedutaan Besar di Tokyo mengeluarkan peringatan kedua dalam dua minggu, mendesak warga yang sudah berada di Jepang untuk meningkatkan kesadaran keamanan mereka dan melindungi diri.