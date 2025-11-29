OPINION DETAIL
Mengapa hubungan dengan Türkiye penting dalam evolusi 'Jepang baru' milik PM Sanae Takaichi
Masa jabatan PM wanita pertama negara Asia timur ini memberikan kesempatan bagi Türkiye dan Jepang untuk menghidupkan kembali kemitraan yang tidak pernah benar-benar terwujud selama era Abe.
Bom meledak di New Delhi, rumah-rumah dihancurkan di Kashmir - normalisasi kejahatan perang di India
Bersama Palestina, Kashmir mewakili salah satu kasus pendudukan militer yang paling lama, di mana hak untuk menentukan nasib sendiri, yang tertuang dalam Piagam PBB dan ditegaskan oleh berbagai resolusi Dewan Keamanan, tetap secara struktural ditolak.
Satu aturan bagi Muslim: Bagaimana perdebatan Islamofobia Inggris mengungkapkan standar ganda
Inggris telah lama mengakui anti-semitisme sebagai bentuk rasisme. Lalu mengapa, setelah hampir satu dekade, Islamofobia masih diperlakukan sebagai bola politik?
Intifada ketiga adalah budaya: Bagaimana orang Palestina melawan melalui seni dan visibilitas digital
Dari media sosial hingga penceritaan visual, orang-orang Palestina sedang merebut kembali kekuatan narasi, mengubah budaya menjadi garis depan baru perlawanan menghadapi okupasi ilegal dan kontrol algoritmik.
Serangan Trump terhadap Amerika Latin adalah upaya untuk mengubah struktur kekuatan global
Permusuhan yang terus-menerus dari Amerika Serikat terhadap Venezuela—dan, dalam derajat yang lebih rendah, terhadap Kolombia—harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas yang bertujuan untuk membentuk kembali kekuatan global dalam fase transisi menuju tatanan multipolar yang baru.
