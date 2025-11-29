BUDAYA
Umrah: Perjalanan panjang saya menuju Ka'bah yang suci
Disebut sebagai “perjalanan terbesar seumur hidup” oleh musafir abad ke-14, Ibnu Batutah, ibadah ke Ka'bah telah menjadi sumber berkah bagi umat Muslim selama berabad-abad. Inilah kisah perjalanan saya menuju tanah suci itu.
Aroma perubahan: Bagaimana kopi menantang tradisi teh ratusan tahun di Iran
Dahulu dikenal sebagai bangsa pecinta teh, Iran kini mengalami revolusi diam-diam. Budaya kopi perlahan menyusup ke kehidupan sehari-hari, mengubah kebiasaan, bisnis, hingga ruang sosial — dari Tehran hingga kota-kota kecil.
Pemeriksaan kesehatan jemaah haji diperketat, hanya yang penuhi syarat istithaah yang diberangkatkan
Kementerian Haji dan Umrah akan memperketat pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji sesuai aturan baru Arab Saudi. Hanya jemaah yang sehat fisik dan mental yang akan diberangkatkan.
OPINION
opinion
Oleh Esra Karataş Alpay
Bahasa Indonesia resmi jadi bahasa kerja UNESCO, Mendikdasmen buka pidato dengan pantun
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyampaikan pernyataan nasional pada Sidang Umum UNESCO ke-43 di Samarkand, menandai penggunaan resmi bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10 UNESCO.
Empat pencuri diburu saat Prancis mengonfirmasi delapan perhiasan dicuri dalam perampokan Louvre
Perampok menggunakan tangga yang dapat diperpanjang dan dioperasikan dengan tenaga untuk memanjat ke dalam galeri berlapis emas yang menyimpan permata mahkota kerajaan.
Indonesia siapkan tim gabungan untuk pulangkan ‘Manusia Jawa’ dan 28.000 lebih fosil dari Belanda
Indonesia bersama Belanda membentuk tim gabungan teknis untuk memulangkan fosil Manusia Jawa dari Belanda, hal ini dinilai tidak hanya memperkaya narasi prasejarah Indonesia, tetapi juga akan memperkuat diplomasi budaya.
