Belanda kembalikan fosil 'Manusia Jawa' dan koleksi Dubois ke Indonesia
Pemerintah Belanda resmi memulangkan lebih dari 28.000 fosil dari koleksi Dubois, termasuk fosil 'Manusia Jawa', ke Indonesia. Langkah ini menandai komitmen Belanda dalam mengembalikan warisan budaya yang diambil pada masa kolonial.
Indonesia siapkan tim gabungan untuk pulangkan ‘Manusia Jawa’ dan 28.000 lebih fosil dari Belanda
Indonesia bersama Belanda membentuk tim gabungan teknis untuk memulangkan fosil Manusia Jawa dari Belanda, hal ini dinilai tidak hanya memperkaya narasi prasejarah Indonesia, tetapi juga akan memperkuat diplomasi budaya.