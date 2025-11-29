Belanda kembalikan fosil 'Manusia Jawa' dan koleksi Dubois ke Indonesia

Pemerintah Belanda resmi memulangkan lebih dari 28.000 fosil dari koleksi Dubois, termasuk fosil 'Manusia Jawa', ke Indonesia. Langkah ini menandai komitmen Belanda dalam mengembalikan warisan budaya yang diambil pada masa kolonial.